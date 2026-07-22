Зобнин после развода с женой оставил себе кофейню и квартиру в Москве
Капитан «Спартака» Зобнин после развода с женой оставил себе убыточную кофейню
Фото: [соцсети Рамины Зобниной]
Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин после развода с женой Раминой оставил себе кофейню и квартиру в Москве, выяснил канал «Mash на спорте».
Изначально учредителем кофейни числилась супруга футболистов, но когда начался бракоразводный процесс Зобнин переписал ее на себя. При этом заведение убыточное — в прошлом году ушло в минус на 1,1 млн руб.
За квартиру размером в 120 кв. м футболист забывает своевременно вносить оплату. По данным канала, столичный Фонд капремонта в прошлом году отсудил с него 22 тыс. руб., три аналогичных иска в отношении Зобнина есть и в этом году.
Также Роман Зобнин владеет созданной им футбольной академией. Она официально оформлена на маму «Спартака», поэтому активы академии при разводе не делились.
У Романа и Рамины в браке родились двое детей — сын Роберт (2016 г. р.) и дочь Регина (2019 г. р.).
О разводе Зобнина широкая публика узнала накануне из поста в соцсетях Рамины.