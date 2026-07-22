«Вздрагивает, когда открывается дверь»: Дарья Донцова рассказала о состоянии покусанного внука

Семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой Александр остается в тяжелом психологическом состоянии после нападения собаки. Мальчик проходит лечение в Детском центре имени Рошаля в Красногорске, его жизни ничего не угрожает, однако каждый стук двери в палате вызывает у ребенка испуг. Об этом Донцова рассказала Агентству городских новостей « Москва ».

«Он вздрагивает, когда открывается дверь в палату», — описала состояние внука писательница.

По ее словам, мальчик находится в палате вместе с мамой. Врачи оценивают ситуацию как стабильную и называют чудом то, что ребенок выжил. У Александра тяжелое ранение головы: клыки собаки прошли по лбу, все раны зашиты. Лицо при этом не пострадало — глаза, нос и рот целы.

«Он весь исцарапан ниже шеи когтями, очевидно, собаки, может быть, зубами. Но глаза, нос, рот, лицо не пострадали. И слава богу, что эта собака не сумела схватить его за шею», — добавила Донцова.

Писательница подтвердила, что жители деревни Дубцы и раньше жаловались на агрессивное животное и обращались в полицию. Хозяин собаки известен правоохранительным органам, после нападения на ребенка начато разбирательство.