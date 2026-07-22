Райский остров накрыла вспышка: как российским туристам защититься от лихорадки на Шри-Ланке

Отпуск на Шри-Ланке может закончиться высокой температурой, болью во всем теле и экстренным обращением к врачу уже после возвращения в Россию. На острове распространяется лихорадка денге. Тяжелые осложнения болезни иногда проявляются в тот момент, когда человеку кажется, что он идет на поправку, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская.

По данным Reuters, Шри-Ланка столкнулась с сильнейшей вспышкой денге почти за десять лет. С начала 2026 года выявлено более 76 тысяч случаев заражения, 53 человека умерли. Только за первые две недели июля заболели свыше 18 тысяч человек. Для поиска скоплений воды, где размножаются комары, власти задействовали беспилотники военно-воздушных сил. Около 75% случаев связывают с более опасным штаммом DENV-2. Наибольший риск сохраняется в густонаселенном округе Коломбо, а также на западе и юго-западе страны.

«Заразиться можно практически в любом регионе, где есть переносчики. Основной способ профилактики — предотвращение укусов комаров, а не отказ от поездки», — отметила инфекционист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Первые признаки обычно появляются через четыре-десять дней после укуса. Болезнь начинается внезапно: температура резко поднимается, возникают сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах, слабость, сыпь и неприятные ощущения за глазами.

«В отличие от гриппа, для денге менее характерны насморк и кашель. Акклиматизация обычно не сопровождается высокой лихорадкой, но окончательно подтвердить диагноз можно только лабораторно», — пояснила Турская.

Особенно опасны сильная боль в животе, многократная рвота, кровоточивость десен, кровь в стуле, затрудненное дыхание, сонливость и спутанность сознания. При таких симптомах необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

«Тяжелые осложнения денге нередко развиваются именно после снижения температуры. Поэтому улучшение самочувствия не всегда означает выздоровление», — предупредила врач.

При подозрении на инфекцию нельзя самостоятельно принимать аспирин, ибупрофен, диклофенак и кеторолак. Эти препараты способны повышать риск кровотечения. До осмотра врача для снижения температуры обычно используют парацетамол — строго в рекомендованной дозе и при отсутствии противопоказаний.

«Любая лихорадка, возникшая в течение двух недель после возвращения из тропической страны, требует консультации врача. Обязательно нужно сообщить ему о недавнем путешествии», — подчеркнула Турская.

Денге не передается через объятия, еду или воздух. На курорте защититься помогают репелленты, закрытая одежда, москитные сетки и номера с кондиционером. Причем обрабатывать кожу нужно не только вечером: переносящие вирус комары особенно активны утром и днем.

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