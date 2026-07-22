Бросили пить таблетки от давления, потому что стало хорошо? Кардиолог из Подмосковья предупреждает о рисках

Пациенты с гипертонией часто задаются вопросом: если давление долго держится в норме и самочувствие хорошее, можно ли прекратить пить таблетки? Кардиолог из Подмосковья Наталья Агапова в беседе с REGIONS объяснила , почему это заблуждение опасно и как на самом деле следует корректировать терапию.

Почему давление в норме — не повод бросать лечение

Стабильные показатели на фоне приема лекарств говорят лишь о том, что препараты работают, а не о выздоровлении. Гипертония — хроническая патология, требующая постоянного контроля. При отмене таблеток давление с высокой вероятностью вернется на прежний уровень или даже превысит его из-за так называемого синдрома отмены.

Гипотензивные средства не излечивают, а регулируют артериальное давление: снижают тонус сосудов, уменьшают нагрузку на сердце и удерживают показатели в безопасной зоне. Как только человек перестает их принимать, их действие прекращается, и давление возвращается к исходным значениям. Кардиолог проводит аналогию с очками: они помогают видеть, но не восстанавливают зрение — точно так же таблетки помогают контролировать давление, но не устраняют болезнь.

«Важно понимать: лекарства не лечат гипертонию, они ее контролируют. Если вы чувствуете себя хорошо и давление в норме, это значит, что терапия подобрана правильно. Отменять ее нельзя», — подчеркивает Наталья Агапова.

Когда отмена все-таки возможна

Прекратить лечение разрешено только в отдельных случаях, и каждый из них должен в обязательном порядке обсуждаться с врачом:

При вторичной гипертензии, когда устранена ее первопричина — например, после удаления опухоли надпочечника или лечения стеноза почечной артерии.

При стойком снижении давления за счет серьезных изменений образа жизни: потеря 10–15 кг, переход на здоровое питание, полный отказ от вредных привычек.

При развитии побочных эффектов — тогда врач заменяет препарат, а не отменяет терапию полностью.

Чем опасна самостоятельная отмена

Резкое прекращение приема гипотензивных средств вызывает синдром отмены: давление скачкообразно поднимается выше исходных значений. Это может спровоцировать гипертонический криз, инфаркт, инсульт, расслоение аорты и другие угрожающие жизни состояния. Особенно осторожно нужно обращаться с бета-блокаторами (например, бисопролол, метопролол) — их отменяют крайне медленно, в течение нескольких недель. При резкой остановке могут развиться тахикардия, аритмия и даже остановка сердца.

«Нормальные цифры — это результат работы препаратов. Уберите их — и болезнь вернется, часто с более тяжелыми последствиями», — предупреждает Наталья Агапова.

Как правильно корректировать дозу

Единственно безопасный путь — совместная работа с лечащим врачом. Кардиолог назначает суточное мониторирование давления, оценивает все риски и разрабатывает индивидуальный план постепенного снижения дозировки, если для этого есть объективные основания. Процесс обычно растягивается на недели или месяцы: доктор уменьшает дозу шаг за шагом, наблюдает за состоянием пациента и при необходимости вносит коррективы в схему лечения. Никаких самостоятельных решений быть не должно — это вопрос жизни и смерти.

«Никогда не принимайте решение об отмене самостоятельно. Это должен делать только врач, с учетом вашего состояния, анализов и динамики давления. Если вы считаете, что препараты больше не нужны, придите на прием и обсудите это. Но не бросайте таблетки сами — это может стоить жизни», — подводит итог Наталья Агапова.

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