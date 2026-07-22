Акции заберут последние деньги: кому нельзя вкладываться в ценные бумаги

Желание быстро разбогатеть на акциях или редком антиквариате может закончиться потерей сбережений. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» призвал россиян с небольшим капиталом не воспринимать инвестиции как легкий способ заработать.

По словам эксперта, операции с ценными бумагами требуют специальных знаний, постоянного анализа и большого количества времени.

«Это фактически ваша вторая работа. Только в кино показывают, что человек один раз купил какие-то бумаги и начал получать доход», — отметил Беляев.

Особенно рискованным аналитик назвал фондовый рынок для людей, которые собираются вложить последние или небольшие накопления.

Интерес к рискованным инструментам, по его мнению, дополнительно подогревают новости о биткоине и регулировании цифровых валют. Однако обычным гражданам Беляев посоветовал отказаться от подобных экспериментов и не выбрасывать деньги на ветер. К тому же расчеты криптовалютой внутри России по-прежнему запрещены.

Не назвал он надежным вложением и антиквариат. Чтобы отличить действительно ценную вещь от подделки, человеку потребуются профессиональные знания и независимая экспертиза.

«Рынок насыщен и перенасыщен фальсификатом. А потом обратить такую покупку обратно в нормальные деньги — та еще история», — добавил Беляев.

По его словам, сложные ценные бумаги и коллекционные предметы больше подходят обеспеченным инвесторам, которые готовы рисковать и спокойно пережить потерю части капитала. Для человека с небольшими накоплениями попытка сыграть на модном активе может закончиться не прибылью, а исчезновением финансовой подушки.

Профессор РАНХиГС Николай Головецкий развеял главный страх россиян о цифровом рубле: штрафы, налоги и алименты не будут списываться автоматически без участия человека — технология лишь меняет способ хранения денег, но не отменяет права на обжалование и судебный контроль. Массовое внедрение начнется с 1 сентября 2026 года, переход останется добровольным, а мифы о «сгорании» денег и тотальном контроле эксперт назвал не более чем страхами.