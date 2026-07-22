В Ногинске по просьбе жителей провели ремонт моста через Черноголовский пруд

В Ногинске Богородского округа в среду, 22 июля, завершат ремонт моста через Черноголовский пруд, работы проводят специалисты ГБУ «Мосавтодор» по многочисленным просьбам жителей. Асфальтовое покрытие заменили за ночь, на время ремонта проезд по мосту запустили в реверсивном режиме.

Реконструкцию провели при поддержке правительства Московской области и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«До конца дня рабочие обустроят обочины, покрасят ограждения и заменят разделители полос движения», — сообщила заместитель главы округа Юлия Трифонова.

На переправе ведутся работы по благоустройству, в том числе отсыпка обочин, покраска ограждений и замена блоков, разделяющих полосы движения. Мост находится на одной из самых интенсивных транспортных артерий города, которая связывает несколько школ, поликлиник и детских садов. Специалисты уже устранили ямы и колею на дороге.

Жительница Ногинска Ольга Шестакова отметила, что перемены после ремонта уже ощущаются. Она призналась, что часто возила ребенка в школу по этой дороге и иногда опаздывала, поскольку водители здесь нередко были вынуждены тормозить и объезжать ямы. По ее словам, после проведения ремонта заторов в городе должно стать меньше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.