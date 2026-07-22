Сладкая опасность: почему при некоторых болезнях даже кусочек дыни вызывает ухудшение

На рынках и в магазинах уже вовсю продают сочные и ароматные дыни. Но, как выяснилось, любимый многими летний плод подходит далеко не всем. При ряде заболеваний даже небольшой кусочек может спровоцировать серьезное ухудшение самочувствия. О том, кому стоит полностью отказаться от дыни и как есть ее без вреда для здоровья, REGIONS рассказала врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва.

При каких заболеваниях дыня особенно опасна

По словам врача, в первую очередь от дыни следует отказаться людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Клетчатка и высокое содержание сахаров могут спровоцировать обострение, вызвать вздутие, боль и диарею. При выраженном ухудшении состояния после употребления дыни врач рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

«В период острого панкреатита, гастроэнтерита, тяжелого обострения язвенной болезни и воспалительных заболеваний кишечника дыню лучше полностью исключить. Она содержит много воды, сахаров и пищевых волокон, которые могут усилить брожение, спровоцировать вздутие, боли в животе и диарею. Осторожность также необходима пациентам с декомпенсированным сахарным диабетом и людям с хронической болезнью почек, если им рекомендовано ограничивать продукты с высоким содержанием калия», — объяснила Анна Говтва.

Сколько дыни можно съесть без вреда

Даже здоровым людям не стоит съедать целый плод за раз. Оптимальная порция, по мнению специалиста, составляет 200–300 граммов мякоти. Этого количества достаточно, чтобы получить удовольствие и витамины, не перегружая пищеварительную систему.

«Лучше есть дыню как самостоятельный перекус между основными приемами пищи и желательно в первой половине дня. Большие порции, особенно вечером, могут вызвать чувство тяжести, повышенное газообразование и дискомфорт. Разрезанную дыню обязательно нужно хранить в холодильнике и употребить как можно быстрее — это снижает риск размножения бактерий и пищевых отравлений», — добавила специалист.

Кроме того, Анна Говтва напомнила, что людям с сахарным диабетом необходимо учитывать количество сахаров в дыне и обязательно контролировать уровень глюкозы в крови после ее употребления. Пренебрежение этим правилом может привести к резким скачкам сахара и ухудшению состояния.

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