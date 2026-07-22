Сыр, варенье и арбузы: самые вкусные фестивали августа — от Подмосковья до Дальнего Востока

В последние годы гастрономические фестивали в России переросли в полноценное культурное явление. Они собирают тысячи путешественников, готовых ехать за сотни километров ради аутентичного вкуса. Нынешний сезон не стал исключением — программа событий охватывает десятки городов, от Подмосковья до Дальнего Востока, и позволяет совместить отпуск с дегустацией локальных деликатесов и знакомством с местными традициями. REGIONS составил гид по самым ярким гастрономическим событиям.

Куда отправиться жителям Подмосковья и Москвы

С 24 по 26 июля в Серпухове, на берегу Оки, пройдет фестиваль «Мамы Ольги». Более 150 фермеров со всей страны представят свою продукцию: сыры, мед, мясные деликатесы, овощи и ягоды. Организаторы обещают насыщенную музыкальную программу и атмосферу семейного праздника.

1 августа в деревне Дубровское под Истрой стартует знаменитый фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Гостей ждет масштабная ярмарка с твердыми и мягкими сырами, ремесленным хлебом, фермерским мясом и медом. Дополнительный бонус — возможность совместить гастрономический тур с экскурсией в Новоиерусалимский монастырь.

В округе Пушкинский 22 и 23 августа музей-усадьба Мураново приглашает на традиционный «День варенья». Прямо на территории усадьбы в больших медных тазах варят ароматные лакомства из местных ягод и фруктов. Гости смогут попробовать варенье из яблок с рябиной, слив с бадьяном и груш с лавандой.

С 14 по 24 августа на ВДНХ в Москве развернется фестиваль «Вкусы России». Здесь представят свою продукцию более 330 производителей — от Калининграда до Камчатки. В меню: черноморская скумбрия, мурманская корюшка, осетинские пироги, кубанские вареники и десятки других блюд. Помимо дегустаций, гостей ждут мастер-классы, спектакли и ремесленные мастерские.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Гастрономический календарь по регионам

Для тех, кто планирует дальние поездки, редакция REGIONS собрала даты и локации самых интересных региональных фестивалей.

В конце июля — 26 и 27 числа — в удмуртском селе Старые Быги пройдет фестиваль «Быг-Быг». Главные блюда — перепечи, табани и кыстыбый, а также традиционные финно-угорские напитки.

1 августа Тульский кремль приглашает на праздник пряника. Гости смогут попробовать печатные и заварные пряники с фруктовой начинкой, а также расписать сладости на мастер-классе.

15 августа в Сызрани отметят Праздник помидора. Местные томаты, соленья, соусы и выпечка — в центре внимания этого события.

22 августа в Камышине — «Арбузный фестиваль». Главный герой — полосатый ягодный гигант: сок, мороженое, десерты и даже арбузный лимонад.

В эти же выходные, 22–23 августа, в Ярославле на Стрелке пройдет «Пир на Волге». На набережной будут варить уху и готовить блюда из речной рыбы.

29 августа в ивановском поселке Лух состоится «Лук-Лучок» — здесь лук представят во всех видах: свежий, жареный, соленый, а также в пирогах и напитках.

В начале сентября — 4–6 числа — Калининград примет фестиваль Kaliningrad Street Food. Лучшие проекты уличной еды предложат авторский стритфуд, рыбу, сыры и необычные закуски.

В начале октября, 3-го числа, в Нижегородской области в поселке Коверино гостей будут угощать горячими зелеными щами по старинным рецептам.

И завершает сезон Taigafest во Владивостоке и городах Дальнего Востока (10–20 октября). Рестораны представляют сеты из дикоросов, речной рыбы, таежных ягод и меда.

Планируйте заранее

Гастрономические фестивали — это шанс увидеть Россию с неожиданной стороны: через вкусы, запахи и истории людей, которые стоят за каждым продуктом. Они удивят даже тех, кто уверен, что знает русскую кухню вдоль и поперек. Организаторы советуют заранее проверять актуальное расписание, бронировать билеты и жилье — популярные события собирают гостей со всей страны.

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Ранее сообщалось, что почти 60 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «Ночь в парке».