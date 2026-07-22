«Попробуйте прожить день в любви»: Юлия Пересильд ответила хейтерам на выпады в адрес дочери

Поступление 17-летней Анны Пересильд, дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, в Московскую школу кино вызвало бурные обсуждения в Сети. Хейтеры обвинили девушку в том, что ей помогли попасть на актерский факультет связи знаменитых родителей. Юлия Пересильд долгое время хранила молчание, но затем решила ответить критикам, сообщает Teleprogramma.org.

Вместо того чтобы оправдываться фактами, актриса обратилась напрямую к недоброжелателям. Она предложила им задуматься о собственных приоритетах и вместо поиска поводов для негатива дарить окружающим любовь и тепло.

«Вы можете продолжать дальше этим заниматься сколько хотите, если ваша жизнь вам менее интересна, чем наша, а можете просто попробовать один день прожить в Любви — к миру, людям, которые рядом, своим родителям, своим детям, просто посторонним, которые нуждаются в любви», — отметила Пересильд.

Свою речь артистка завершила цитатой из песни Вани Дмитриенко — молодого человека ее дочери.

«Ибо там, где умирает Ненависть, рождается Любовь», — подчеркнула актриса.

Ранее за Анну Пересильд заступилась актриса Дарья Мороз, которая ведет занятия в МШК. Она сообщила, что Анна наравне с остальными претендентами преодолела отборочные этапы и показала «блестящий результат».