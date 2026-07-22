С июля 2026 года в России ужесточились требования к газовым плитам в квартирах и частных домах. Если прибор старше 10–12 лет, его эксплуатация без специального заключения экспертов считается нарушением. Юрист Николай Метелица объяснил REGIONS, кто попадает под санкции, кто оплачивает новую технику и как легально пользоваться старой плитой.

Почему изменились правила

Новые нормы введены для безопасности. Любая техника изнашивается: у газовых плит теряют герметичность шланги, изнашиваются горелки, ломаются краны подачи топлива. Это повышает риск утечек и взрывов. Владельцы часто не знают, что их старая, но работающая плита юридически опасна. Возникают вопросы: нужно ли менять, кто финансирует замену и можно ли готовить, если денег нет.

«Законодательство не заставляет владельцев выбрасывать старую плиту в день истечения срока службы. Однако пользоваться ею дальше без официального документа о технической диагностике запрещено правилами эксплуатации газа. Если газовики обнаружат такой факт во время обхода, они выпишут предписание — либо провести проверку (диагностику), либо установить новый прибор. Игнорирование требований приведет к штрафам или отключению голубого топлива от квартиры. Поэтому юристы советуют решать вопрос заранее, не дожидаясь визита инспекторов», — поясняет Николай Метелица.

Как узнать срок службы плиты

Производитель указывает срок службы в техпаспорте. У большинства моделей он составляет 10–12 лет. Если паспорт утерян, газовики применяют усредненный норматив — 14 лет. Даже при идеальной работе и регулярной чистке после истечения срока плита автоматически считается опасной. Внешний вид и исправность конфорок не отменяют естественного износа материалов.

«Первое, что стоит сделать владельцу прямо сейчас, — найти документы и посмотреть год производства. Если бумаг нет совсем, лучше позвонить производителю или в сервисный центр, чтобы уточнить данные именно вашей модели», — советует эксперт.

Законный способ оставить старую плиту

Если срок истек, но плита выглядит надежной, можно провести техническую диагностику. Ее выполняют только лицензированные организации со специальным оборудованием. По итогам выдается заключение: разрешена эксплуатация на год или запрещена. Важный нюанс — заключение должно утвердить местная газораспределительная компания. Если диагностика пройдена, срок службы продлевается официально. Это обходится значительно дешевле покупки новой техники и позволяет избежать санкций.

«Здесь есть важный момент: результаты диагностики должна одобрить ваша местная газораспределительная компания, которая обслуживает дом. Если эксперты дали добро, срок службы официально продлевается. Это обойдется значительно дешевле покупки новой плиты и позволит спокойно пользоваться привычной техникой», — уточняет Николай Метелица.

Кто оплачивает замену

Собственник жилья обязан содержать внутриквартирное газовое оборудование за свой счет. Приобретение и установка новой плиты — расходы владельца. Исключение — муниципальные квартиры по соцнайму. В этом случае замену проводит наймодатель (администрация).

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Самостоятельный монтаж запрещен

С весны 2026 года установка газовых плит разрешена только официальным структурам — газовым сетям или аккредитованным подрядчикам. Подключение своими руками или частным мастером теперь считается незаконным врезанием. За это грозят штрафы и отключение газа до устранения нарушений. Схема «купил в магазине — вызвал сантехника» больше не работает.

«Старая схема „купил в магазине — вызвал частного мастера“ больше не работает. С марта 2026 года любые манипуляции с газом выполняет только официальная газовая служба. За самовольное подключение предусмотрен внушительный штраф. Кроме того, подачу газа перекроют моментально, и вернуть ее удастся только после оплаты штрафа и вызова сертифицированных специалистов», — предупреждает Метелица.

Ответственность за нарушение

Эксплуатация плиты сверх срока без экспертного заключения — грубое нарушение. Инспектор выдаст предписание с дедлайном: пройти диагностику или заменить прибор. Игнорирование ведет к штрафам и отключению газа.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Инструкция для владельцев старых плит

Если плите 10–12 лет, рекомендуют действовать так:

Найти техпаспорт и проверить год выпуска. При утере — обратиться к производителю или в сервисный центр. Примерный срок — 14 лет.

Решить : при хорошем состоянии — вызвать специалистов для диагностики. Если заключение положительное — можно пользоваться дальше. Если отрицательное — готовить замену.

Подать заявку в газовую службу. Установку проводят только официальные структуры. Заключается договор, стоимость по тарифам региона.

Оформить техническое обслуживание. После установки подписывается договор на регулярное обслуживание. Без него газ не подключат.

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