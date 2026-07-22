На выборах в Госдуму зарегистрировали Героя России из Ступино

Центризбирком зарегистрировал список «Единой России» на выборах в Госдуму – более 600 человек стали кандидатами, подмосковную часть списка возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По итогам заседания избирательной комиссии секретарь Генсовета партии, Владимир Якушев, военкор и Герой России Евгений Поддубный и Герой России Людмила Болилая получили удостоверения кандидатов в депутаты Госдумы, сообщили в пресс-службе партии.

Медсестра из Ступино Людмила Болилая стала первой женщиной, которая получила Золотую звезду Героя России за подвиг в зоне специальной военной операции. Она стала одним из лидеров предварительного голосования партии в регионе.

«Для меня получить сегодня удостоверение кандидатов в депутаты Государственной Думы — это огромная честь. Огромная честь и ответственность - прежде всего перед людьми, перед президентом, перед партией «Единая Россия», - сказала Людмила Болилая.

Владимир Якушев подчеркнул, что партия продолжает работу над новой народной программой и собирает предложения через сайт. По его словам, после этого предстоит обработать большой массив инициатив граждан.

Евгений Поддубный, в свою очередь, отметил, что избирательная кампания пройдет в условиях высокой конкуренции, поскольку стране нужна Госдума, которая обеспечит стабильность существования государственных систем.

В сентябре 2026 года в Подмосковье пройдут две крупные избирательные кампании – в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.