Тутберидзе рассказала о сомнениях Петросян накануне турнира в Пекине
Этери Тутберидзе: Петросян сомневалась, стоит ли ей ехать в Пекин из-за травмы
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Тренер Этери Тутберидзе в «Прокат Show» на Okko рассказала о том, что фигуристка Аделия Петросян сомневалась, стоит ли ей ехать на квалификационный олимпийский турнир в Пекин.
При подготовке к сезону Аделия получила серьезную травму, выбыла из тренировочного процесса на несколько недель и не была уверена в своей готовности.
По словам Тутберидзе, фигуристку уговорили, заверив, что она потом всю жизнь будет жалеть об упущенной возможности. Специалист уточнила, что заявленная запасной Алина Горбачева тоже восстанавливалась после травмы и была готова еще в меньшей степени.
В Пекине Петросян представила программу без элементов ультра-си, что не помешало ей уверенно занять первое место и завоевать олимпийскую лицензию. У мужчин-одиночников в квалификационном турнире победил россиянин Петр Гуменник.