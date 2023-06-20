Творческий конкурс в Талдомском округе посвятили местному поэту

Конкурс авторской песни и поэзии прошел в Талдомском городском округе, в деревне Дубровки. Конкурсантов и жюри принял Дом-музей поэта Сергея Клычкова.

Поэт известен как друг Сергея Есенина, как известно — знаменитое стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…» написано в яблоневом саду около этого дома.

Открытый конкурс авторской песни и поэзии «Серебряный журавль» собрал более 30 авторов стихов и песен, посвященных родному краю и конечно творчеству самого Клычкова. К конкурсу допускались участники от 6 лет в разделе (поэзия), подростки от 16 лет могли попробовать свои силы в состязании бардов-исполнителей своих песен.

В этот раз творческое состязание прошло в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Победители получили награды в трех номинациях.