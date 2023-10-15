Творческий вечер поэтессы Саши Ирбе состоялся в подмосковном Пушкино
Фото: [Ольга Шеметова]
В Пушкинской центральной библиотеке состоялась встреча с известной современной поэтессой Сашей Ирбе. Мероприятие называлось «Сезон улетающих листьев», что отразило, как состояние природы, так и определенную грань творчества мастера.
Отмечается, что Ирбе приехала на встречу с пушкинскими любителями поэзии по приглашению руководства Центральной библиотеки.
«Меня пригласили красиво и деликатно, чувствовался интеллигентный тон, а я очень люблю интеллигентных людей. Кроме того, какое-то время я вела лекции на даче Маяковского на Акуловой горе, и о пушкинцах у меня остались самые теплые воспоминания. Поэтому было очень приятно увидеть сегодня знакомые лица», – рассказала Саша Ирбе.
По ее словам, тематика стихотворений постоянно меняется: в какой-то период это была любовная лирика, потом размышления над известными литературными сюжетами, затем стала преобладать философия жизни. Саша Ирбе отметила, что в библиотеке ее встретили очень душевно и тепло, с большим интересом прослушали не только стихи из трех книг, но и рассказы о встречах с легендарным поэтом Евгением Евтушенко, и другими известными людьми из мира литературы.
«Я желаю жителями Пушкино не забывать о человечности, быть внимательными ко всем окружающим, а не только к своим родным и близким, потому что это помогает не озлобляться. Оставаться добрыми очень важно, нужно и необходимо. Я об этом написала: «Дай, Боже, сил, чтоб мирно в мире жить с самой собой, и с миром, и с друзьями, чтоб только тем на свете дорожить, что доброту творит и чудо с нами», – завершила свой рассказ Саша Ирбе.