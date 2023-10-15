Творческий вечер поэтессы Саши Ирбе состоялся в подмосковном Пушкино

«Я желаю жителями Пушкино не забывать о человечности, быть внимательными ко всем окружающим, а не только к своим родным и близким, потому что это помогает не озлобляться. Оставаться добрыми очень важно, нужно и необходимо. Я об этом написала: «Дай, Боже, сил, чтоб мирно в мире жить с самой собой, и с миром, и с друзьями, чтоб только тем на свете дорожить, что доброту творит и чудо с нами», – завершила свой рассказ Саша Ирбе.