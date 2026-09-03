«Ты чуть не убила меня!»: певица Sabi попала в ДТП с электросамокатчицей

После происшествия самокатчица в слезах заявила, что певица «чуть не убила» ее. Однако Сабина не согласилась с такой оценкой ситуации. Певица утверждает, что успела резко затормозить и сделала все возможное, чтобы избежать серьезных последствий.

Девушка на самокате расплакалась от испуга, и вместо того, чтобы выяснять отношения, Sabi попыталась ее успокоить. Она обняла самокатчицу и сказала, что сама разберется с ремонтом автомобиля. Артистка отметила, что повреждения машины — лишь мелочь по сравнению с возможными последствиями аварии.

Ранее сообщалось, что блогерша Даша Дошик (Дарья Перова) попала в ДТП.