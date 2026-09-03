Оперативные службы устраняют последствия атаки БПЛА в Павловском Посаде

Утром 3 сентября в Павловском Посаде беспилотный летательный аппарат повредил многоквартирный жилой дом на улице 1 Мая. В нескольких квартирах одного из подъездов выбиты стекла, однако среди жильцов пострадавших нет, эвакуация не проводилась. На месте работают оперативные службы, а временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов взял ситуацию на личный контроль.

Инцидент произошел сегодня утром в Павловском Посаде. В результате атаки беспилотника поражающими элементами повреждены остекления в нескольких квартирах одного подъезда жилого дома на улице 1 Мая. К счастью, никто из жильцов не пострадал, эвакуация людей не потребовалась. Сразу после происшествия к месту выдвинулись сотрудники МЧС, правоохранители и оперативные службы.



Специалисты Мособлгаза приступили к проверке инженерных сетей, чтобы подтвердить их исправность и безопасность. Представители Фонда капитального ремонта Московской области и МБУ «Благоустройство Павловский Посад» ведут оценку нанесенного ущерба. По итогам полного обследования будут оперативно начаты работы по восстановлению поврежденного имущества.



Врип главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов держит ситуацию под постоянным надзором и заверил, что жителям окажут всю необходимую помощь, а ремонтные работы проведут в полном объеме.