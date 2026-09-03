«Третье сентября» в Кремле: Михаил Шуфутинский дважды соберет полные залы

Билеты на концерт 78-летнего заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского в Государственном Кремлевском дворце, запланированный на 3 сентября, полностью распроданы, сообщило РИА Новости. Высокий спрос заставил организаторов добавить дополнительное выступление на следующий день, 4 сентября.

Отмечается, что и на пятницу все билеты на выступление шансонье были мгновенно раскуплены, так что артист выступит перед публикой два вечера подряд при полных залах.

3 сентября уже давно ассоциируется не только с началом осени, но и с главным хитом Шуфутинского — песней «Третье сентября». Каждый год в начале сентября эта композиция о «кострах рябин» возвращается в информационное и музыкальное пространство. Ее цитируют, пародируют и превращают в мемы, используют в кино и сериалах.

Ранее стало известно, сколько стоят билеты на концерты Михаила Шуфутинского в Ростове-на-Дону.