Плазма прошла мимо: почему осенние вспышки на Солнце не задели Землю и когда ждать удар по сосудам

Вероятность возникновения магнитных бурь составляет всего 3%, а показатели атмосферного давления в крупнейших мегаполисах соответствуют норме. Врачи-неврологи отмечают отсутствие доказанной связи между солнечной активностью и головными болями, рекомендуя при опасных симптомах сразу обращаться за медицинской помощью.

Ключевые детали прогноза космической погоды и медицинские рекомендации:

Прогноз активности: Геомагнитная обстановка остается стабильной. Активность магнитного поля находится на уровне 1–2 баллов из 9, а вероятность геомагнитных штормов не превышает 3%.

Причины спокойствия: Солнечные выбросы прошли в стороне от Земли, не задев планету напрямую. Протуберанцы на Солнце расположены на высоких широтах и не представляют угрозы.

Атмосферное давление: В Москве показатель держится на уровне 746 мм рт. ст., в Санкт-Петербурге — 753–755 мм рт. ст., что находится в пределах нормы.

Медицинский аспект: Неврологи подчеркивают, что ухудшение самочувствия чаще связано со стрессом, недосыпом и переутомлением, а не с вспышками на Солнце.