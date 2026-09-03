Забавный и эффективный метод: зачем ученые Цюриха попросили граждан закопать трусы
Швейцарские ученые провели масштабное исследование почвы с помощью белья
Около тысячи швейцарцев приняли участие в необычном научном эксперименте Цюрихского университета и института Agroscope, закопав в землю порядка двух тысяч пар белых хлопковых трусов. Спустя два месяца белье извлекли и проанализировали степень разложения ткани, что позволило экспертам оценить биоактивность подземных организмов и качество грунта в разных регионах, пишет NS.
Методология эксперимента и главные выводы ученых
Ключевые детали исследования почвенной биота и роль хлопка в оценке плодородия:
- Принцип оценки: Скорость разложения натурального хлопка напрямую отражает активность бактерий, грибов и дождевых червей. Чем сильнее разрушена ткань, тем выше микробиологическая активность в грунте.
- Результаты по типам земель: Быстрее всего хлопок уничтожался в частных садах из-за высокого содержания органических веществ. На газонах ткань сохранилась лучше всего, а сельскохозяйственные поля и луга показали средние темпы разложения.
- Нюансы интерпретации: Эксперты подчеркивают, что максимальная скорость разложения не всегда гарантирует идеально здоровую почву — в частных садах это часто свидетельствует об избыточном внесении минеральных и органических удобрений.
- Причина формата: Использование нижнего белья вместо стандартных образцов ткани было осознанным ходом для привлечения добровольцев и внимания общественности к проблемам экологии почв.