Резкий удар холода 5 сентября: сколько градусов покажут термометры в столице
Синоптик Цыганков: погода в Москве резко изменится в субботу
В субботу, 5 сентября, столицу накроет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой пасмурную погоду, обильные осадки и резкое снижение температуры до +15…+17 °C. По словам эксперта Росгидромета Анатолия Цыганкова, похолодание задержится в регионе до середины следующей недели, после чего в столицу вернется тепло до +22 °C, пишет RT.
Прогноз погоды в Москве и сроки похолодания
Ключевые детали атмосферного фронта и рекомендации синоптиков:
- Падение температуры: В субботу, 5 сентября, дневная температура воздуха снизится до +15…+17 °C из-за прохождения холодного фронта.
- Интенсивность осадков: В городе ожидаются сильные дожди с осадками до 17 мм. В низинах из-за высокого объема воды возможны локальные подтопления проезжей части.
- Ветер и ветровая нагрузка: Штормового ветра не прогнозируется — порывы будут находиться в пределах 15 м/с (при штормовом пороге для Москвы в 23 м/с).
- Продолжительность и потепление: Период прохладной и дождливой погоды продлится до среды, 9 сентября. Начиная с четверга столбики термометров вновь поднимутся до комфортных +20…+22 °C.