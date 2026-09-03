Скорость 1000 км/с: сверхмассивная черная дыра пробивает межгалактическое пространство

Ключевые детали исследования группы ученых Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB):

Параметры объекта и след: Черная дыра RBH-1 удаляется от родительской системы в межгалактическое пространство со скоростью около 1000 км/с. Вслед за ней тянется газовый шлейф протяженностью свыше 202 000 световых лет, в котором процесс сжатия вещества запускает интенсивное звездообразование.

Причина катаклизма: Около 70 миллионов лет назад произошло слияние двух галактик. Сближение и последующее слияние их центральных черных дыр вызвало асимметричное излучение гравитационных волн, сработавшее по принципу реактивного двигателя.

Физика процесса: Моделирование показало, что тяжелая черная дыра вращалась со скоростью 70–75% от теоретического максимума при нестабильной ориентации осей. Разница в массах исходных объектов (не более чем в 6 раз) и дисбаланс импульса вытолкнули итоговое тело из центра галактики.