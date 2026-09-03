Скорость 1000 км/с: сверхмассивная черная дыра пробивает межгалактическое пространство
Телескопы «Хаббл» и «Уэбб» зафиксировали сбежавшую сверхмассивную черную дыру
Астрономы с помощью космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» впервые в истории получили прямое подтверждение выброса сверхмассивной черной дыры из родной галактики. Объект RBH-1, расположенный в 7,5 миллиарда световых лет от Земли, мчится со скоростью 1000 км/с, оставляя за собой гигантский след из молодых звезд длиной 202 000 световых лет. Аномалию спровоцировал гравитационный импульс, возникший при столкновении галактик. Об этом сообщает сетевое издание Pravda.Ru.
Подробности открытия RBH-1 и механизм гравитационного выброса
Ключевые детали исследования группы ученых Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB):
- Параметры объекта и след: Черная дыра RBH-1 удаляется от родительской системы в межгалактическое пространство со скоростью около 1000 км/с. Вслед за ней тянется газовый шлейф протяженностью свыше 202 000 световых лет, в котором процесс сжатия вещества запускает интенсивное звездообразование.
- Причина катаклизма: Около 70 миллионов лет назад произошло слияние двух галактик. Сближение и последующее слияние их центральных черных дыр вызвало асимметричное излучение гравитационных волн, сработавшее по принципу реактивного двигателя.
- Физика процесса: Моделирование показало, что тяжелая черная дыра вращалась со скоростью 70–75% от теоретического максимума при нестабильной ориентации осей. Разница в массах исходных объектов (не более чем в 6 раз) и дисбаланс импульса вытолкнули итоговое тело из центра галактики.
- Уникальность наблюдения: Хотя подобные события теоретически происходят в 5–10% случаев слияний галактик, RBH-1 стал первым подтвержденным прямым наблюдением. Поймать исходные низкочастотные гравитационные волны ученые рассчитывают с помощью будущего космического интерферометра LISA.