ИИ вместо стилиста: что спросить у нейросети, чтобы собрать свой гардероб

Чтобы разобраться со своим стилем, сегодня необязательно сразу идти к специалисту. Нейросеть можно попросить проанализировать гардероб, определить подходящие цвета, предложить сочетания и подсказать, каких вещей не хватает. Но насколько далеко можно зайти в таких экспериментах и способен ли ИИ действительно заменить стилиста? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала стилист Селена Сафарова.

ИИ может оказаться полезным для оцифровки персонального гардероба. Можно сфотографировать вещи, распределить их по категориям и использовать эту базу для дальнейшей работы. А вот полностью доверять нейросети подбор образов специалист пока не советует.

«Программы, которые обещают составлять образы вместо стилиста, пока меня не впечатлили. Я пробовала разные сервисы, и ни один нормально не справлялся с задачей», — поделилась Сафарова.

По ее словам, проблема часто заключается в слишком очевидных рекомендациях. Нейросеть может предложить формально правильное сочетание, но совершенно не учесть обстоятельства, в которых человек будет его носить.

«Иногда она предлагает вещи непонятно на какую погоду или образ, который вообще не подходит под запрос человека. Очень часто это очевидные сочетания вроде черного с черным или белого с джинсами. То есть ничего такого, до чего человек сам бы не додумался», — объяснила эксперт.

Поэтому при общении с нейросетью о стиле лучше давать ей как можно больше контекста: рассказать об образе жизни, работе, привычках, любимых и нелюбимых вещах, бюджете и уровне комфорта. Можно загрузить фотографии гардероба и попросить найти повторяющиеся элементы, предложить новые сочетания или определить направления, которые подходят именно вам. Но даже подробный запрос не позволит алгоритму полностью заменить профессиональный взгляд.

«Стилист — это не человек, который просто складывает вещи между собой. Он работает с образом жизни клиента, его характером, привычками, задачами, бюджетом и уровнем комфорта. Все это пока невозможно загрузить в программу так, чтобы она реально понимала человека. Идея, вкус, насмотренность, понимание человека и задачи остаются за людьми. Именно поэтому стилиста заменить невозможно. Особенно если мы говорим про работу с реальными людьми», — отметила Сафарова.

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