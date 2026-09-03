Берлин готовится перейти опасную черту — немецкий журнал сообщил, что правительство ФРГ изучает возможность помогать Киеву с координатами для ударов по российской территории, а поставки ударных дронов и ракет уже расписаны по месяцам. Об этом сообщает Der Spiegel.

Der Spiegel со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ раскрыл новые детали военной поддержки Украины. После инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, который Берлин поспешил приписать Москве, немецкие власти решили не просто нарастить поставки оружия, но и углубить сотрудничество по линии спецслужб. По данным издания, речь идет о том, чтобы в будущем помогать Киеву собирать координаты возможных целей на территории России — и это, как отмечает журнал, может иметь серьезные последствия.

Параллельно Германия готовит конкретные партии вооружений. В ближайшее время Украине должны передать тысячи ударных дронов, а уже в сентябре — зенитные ракетные комплексы Iris-T. Таким образом, ФРГ не только вооружает Киев, но и потенциально берет на себя разведывательно-координационные функции, что фактически приближает Берлин к прямому участию в планировании ударов по РФ.

Официальный Берлин уже 1 сентября официально возложил на Россию ответственность за дрон в Лейпциге и объявил о закрытии Генконсульства РФ в Бонне и прекращении деятельности Русского дома в Берлине. Москва эти обвинения категорически отвергла. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал их бездоказательными и абсурдными, а в посольстве инцидент назвали наспех состряпанной провокацией, которая выгодна только Киеву и европейским «ястребам».

Ранее политолог Светов рассказал о подготовке ударов по заводам и военным объектам в Европе.