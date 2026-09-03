14-летняя дочь Бони осталась недовольная школой в Монако в первые дни учебы
Super: дочери Бони не понравилось ходить в школу в Монако из-за ранних подъемов
Фото: [скриншот видео]
14-летняя дочь телеведущей Виктории Бони Анджелина впервые пошла в обычную школу в Монако. До этого она обучалась дистанционно, но мать решила, что ей пора социализироваться и общаться со сверстниками, передает Super.
Однако первый день в новом учебном заведении не порадовал девочку-подростка: ей не понравилось вставать рано утром и каждый день ходить на занятия.
Анджелина не стала скрывать своего недовольства и поставила матери ультиматум. Она заявила, что, если ей что-то не понравится в школе, Виктория должна будет приехать и забрать ее. Однако Боня отреагировала на слова дочери с юмором.
«Анджелина, ну это же не карусель, чтобы тебе нравилось или не нравилось. Это же школа — в смысле, тебе не понравилось?» — сказала она.
Боня родила дочь от бизнесмена Алекса Смерфита в 2012 году. При этом телеведущая и предприниматель на заключали официальный брак, расставшись в 2017-м году.
Ранее Виктория Боня рассказала, как подписана в телефонной книжке у дочери.