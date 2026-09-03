14-летняя дочь Бони осталась недовольная школой в Монако в первые дни учебы

14-летняя дочь телеведущей Виктории Бони Анджелина впервые пошла в обычную школу в Монако. До этого она обучалась дистанционно, но мать решила, что ей пора социализироваться и общаться со сверстниками, передает Super.

Однако первый день в новом учебном заведении не порадовал девочку-подростка: ей не понравилось вставать рано утром и каждый день ходить на занятия.

Анджелина не стала скрывать своего недовольства и поставила матери ультиматум. Она заявила, что, если ей что-то не понравится в школе, Виктория должна будет приехать и забрать ее. Однако Боня отреагировала на слова дочери с юмором.

«Анджелина, ну это же не карусель, чтобы тебе нравилось или не нравилось. Это же школа — в смысле, тебе не понравилось?» — сказала она.

Боня родила дочь от бизнесмена Алекса Смерфита в 2012 году. При этом телеведущая и предприниматель на заключали официальный брак, расставшись в 2017-м году.

Ранее Виктория Боня рассказала, как подписана в телефонной книжке у дочери.