Специалисты Мособлводоканала за лето провели более 11 тыс. исследований питьевой и сточной воды

Специалисты Мособлводоканала за лето провели более 11,2 тыс. лабораторных исследований питьевой и сточной воды, в том числе 3,7 тыс. — в августе. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Эксперты взяли на анализ более 6,9 тыс. проб непосредственно из точек водозабора и артезианских скважин. Из этого числа 2,3 тыс. проверок пришлось на август.

Также сотрудники провели свыше 4,3 тыс. заборов проб на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях, в том числе 1,4 тыс. — в августе.

Помимо этого, проводилась проверка промышленных сбросов. В рамках мониторинга провели около 200 заборов канализационных стоков у юридических лиц.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции водозаборного узла №1 в Яхроме.