До $50 за баррель: Новак раскрыл готовящиеся изменения в бюджетном правиле
Кабмин РФ рассматривает снижение базовой цены нефти для пополнения ФНБ
Кабинет министров России рассматривает возможность снижения базовой цены нефти (цены отсечения) в бюджетном правиле до $50 за баррель. По словам вице-премьера Александра Новака, окончательные параметры будут объявлены после их утверждения на заседании правительства. Мера направлена на повышение устойчивости федерального бюджета и защита экономики от колебаний цен на мировом энергетическом рынке, пишет Интерфакс.
Цели и стратегические задачи пересмотра бюджетного правила
Ключевые детали и аргументы, озвученные правительством:
- Суть предложения: Рассматривается вариант уменьшения базовой цены нефти, сверх которой сверхдоходы направляются на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), до уровня $50 за баррель.
- Стратегические цели: Снижение порога отсечения призвано обеспечить более стабильное наполнение бюджета и регулярное пополнение запасов ФНБ.
- Защита от волатильности: Корректировка параметров бюджетного правила снижает риски для системы государственных финансов, возникающие из-за резких колебаний котировок на мировом рынке энергоносителей.
- Процедура принятия: Проект проходит обсуждение в профильных федеральных органах исполнительной власти; окончательное решение зафиксируют по итогам заседания правительства.