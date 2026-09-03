Строительство нового детского сада в ЖК «Жаворонки Клаб» Одинцовского округа завершили уже на 36%
В Одинцово уже более чем на треть построили новый детский сад
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Одинцовском округе уже более чем на треть построили новый детский сад в ЖК «Жаворонки Клаб» в деревне Митькино. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 36%. Здесь залили фундамент и возвели монолитные конструкции первых двух этажей. Рабочие армируют стены и колонны третьего этажа и ведут кладку стен. Площадь трехэтажного здания составит более 4,3 тыс. кв. метров.
Детсад рассчитан на 11 групп и примет 260 воспитанников. В нем обустроят музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Завершить его строительство планируется в первом квартале 2028 года.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность школы № 1 в Королеве к открытию.