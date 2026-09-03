Лицей имени академика Анатолия Логунова открылся после капремонта в Протвино 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на улице Гагарина. Его площадь составляет более 6,7 тыс. кв. метров.

В рамках капремонта в здании провели кровельные, фасадные и отделочные работы. Также заменили системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию и установили новую мебель и современное оборудование.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний учеников и педагогов школы им. Героя России Монетова в Подольске.