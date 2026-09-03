Помощь общей знакомой обернулась потерей сбережений для пенсионера

За минувшие сутки в Тульской области зафиксированы два случая мошенничества с общим ущербом более полумиллиона рублей, пишет «ТУЛАСМИ» .

В полицию Тульской области поступили заявления от двух местных жителей, ставших жертвами телефонных аферистов. Первый случай произошел с 74-летним пенсионером из Привокзального округа. Мошенник в течение нескольких месяцев убеждал пожилого мужчину, что их общая знакомая нуждается в срочной финансовой поддержке.

В итоге доверчивый туляк перевел на счета злоумышленников 328 382 рубля, после чего связь с «просителем» оборвалась.

Второй эпизод развернулся в Одоеве. Там 45-летняя женщина попалась на уловку с инвестициями. Неизвестный собеседник расписал ей перспективы стабильного дохода от торговли на бирже и предложил вложить деньги через его посредничество. Поверив в быструю прибыль, потерпевшая перечислила 180 тысяч рублей лжеброкеру, но никаких выплат, разумеется, не дождалась — средства исчезли на счетах аферистов.

В УМВД России по региону напоминают: любые предложения о помощи незнакомцам, особенно по телефону, требуют проверки, а гарантированный заработок на финансовых рынках, как правило, оказывается выдумкой мошенников.