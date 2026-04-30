«Ты прекрасна!»: Елена Перминова и Эмили Ратаковски отреагировали на новые откровенные снимки Ирины Шейк

40-летняя супермодель Ирина Шейк, которая продолжает удивлять публику своей безупречной формой и смелыми образами, на этот раз опубликовала в своем блоге настоящую подборку ярких снимков, сообщает The Voice.

В подборке — кадры с фотосессий, рекламных кампаний и даже личных путешествий. Поклонники пришли в восторг, а звездные подруги наперебой осыпали модель комплиментами.

Особое внимание привлекло прозрачное персиковое платье, которое некоторые уже назвали «голым». Образ напомнил подписчикам костюм героини из фильма «Геракл». На другом фото Ирина позирует в черном купальнике на фоне скал, демонстрируя подкаченную фигуру.

Не обошлось и без бельевого стиля: белое платье в сочетании с черными брюками-клеш и объемной шубой создало элегантный и одновременно дерзкий лук. А в образе с белым париком в стиле Мэрилин Монро Шейк напомнила поклонникам о вечной классике.

Завершает подборку платье без бра, расшитое пайетками, которое модель дополнила массивными украшениями.

Среди тех, кто оценил новые снимки, — Елена Перминова и Эмили Ратаковски, а также Кэролайн Трентин, Фабрицио Ормонде и Энрико Мартинс.

«Ты прекрасна!», — отметили в комментариях.

Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинск Челябинской области. Карьеру модели начала в 2004 году, а мировую известность получила после съемок для календаря Pirelli и контракта с брендом Intimissimi. Сегодня Ирина входит в число самых высокооплачиваемых и востребованных супермоделей мира.

