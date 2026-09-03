«Ты трус и предатель»: Алла Пугачева разругалась с Ильей Резником после поздравления на день рождения
Super: Пугачева назвала Резника «трусом и предателем» в ответ на поздравление
Фото: [соцсети]
Народная артистка СССР Алла Пугачева и композитор Илья Резник, чье творческое сотрудничество длилось несколько десятилетий и подарило миру такие хиты, как «Три счастливых дня», «Маэстро», «Без меня» и «Старинные часы», разругались, сообщил Super со ссылкой на фрагмент интервью жены поэта Тутте Ларсен.
Все началось с поздравления Пугачевой с 75-летием в 2024-м году. Супруга Резника Ирина рассказала, что Стас Садальский предложил записать для певицы обращение, которое планировалось отправить ей по СМС. Композитор согласился и написал артистке четверостишие.
«Мы с тобою не вместе. Две судьбы не сложить. Нас не будет, но песни останутся жить», — написал он.
Неожиданно для всех Алла Борисовна ответила в резкой форме.
«Ты трус и предатель, доживай свою никчемную жизнь и напиши молитву о себе», — написала она в ответ на строки некогда близкого друга.
Жена Резника призналась, что никто не понял причину столь резкого ответа, и эта реакция задела поэта.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил о тяжелом недуге Аллы Пугачевой.