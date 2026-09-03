Юные жители Королева оценили новые детские площадки
Фото: [Администрация г.о. Королев]
В наукограде продолжается масштабная программа благоустройства.
Юные королевцы уже опробовали современные игровые комплексы, установленные по десяти адресам в разных районах города:
проезд Матросова, д. 3А;
ул. Суворова, д. 11А;
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2А;
ул. Калининградская, д. 4;
Дворцовый проезд, д. 4;
ул. Корсакова, д. 5 и д. 4А;
ул. Исаева, д. 3А;
мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 3;
ул. Советская, д. 4А.
Как отмечают родители, обновленные зоны отдыха полностью отвечают запросам семей с детьми. Они должны быть не только современными и безопасными, изготовленными из качественных материалов, но и яркими, чтобы нравиться малышам.
В настоящее время рабочие завершают монтаж оборудования еще на трех игровых площадках по адресам: ул. Комитетский лес, д. 4; ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10А; пр-кт Космонавтов, д. 44. На финальном этапе специалисты устанавливают ограждения, монтируют энергоэффективное освещение и камеры видеонаблюдения.
Всего за последние пять лет в наукограде было оборудовано около ста современных детских площадок.