Юные жители Королева оценили новые детские площадки

Юные королевцы уже опробовали современные игровые комплексы, установленные по десяти адресам в разных районах города:



проезд Матросова, д. 3А;

ул. Суворова, д. 11А;

ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2А;

ул. Калининградская, д. 4;

Дворцовый проезд, д. 4;

ул. Корсакова, д. 5 и д. 4А;

ул. Исаева, д. 3А;

мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 3;

ул. Советская, д. 4А.



Как отмечают родители, обновленные зоны отдыха полностью отвечают запросам семей с детьми. Они должны быть не только современными и безопасными, изготовленными из качественных материалов, но и яркими, чтобы нравиться малышам.



В настоящее время рабочие завершают монтаж оборудования еще на трех игровых площадках по адресам: ул. Комитетский лес, д. 4; ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10А; пр-кт Космонавтов, д. 44. На финальном этапе специалисты устанавливают ограждения, монтируют энергоэффективное освещение и камеры видеонаблюдения.



Всего за последние пять лет в наукограде было оборудовано около ста современных детских площадок.