Песня «3 сентября» Михаила Шуфутинского давно стала не просто шлягером, а настоящим интернет-феноменом: мемы, открытки, бесконечные шутки про календарь и бывшую любовь прочно привязали эту дату к имени исполнителя. Однако музыкальный критик Сергей Соседов, известный своей прямотой и бескомпромиссностью, в беседе с Общественной Службой Новостей решил развеять ореол гениальности вокруг этой композиции. Он назвал ее «обычной», «скучной» и «тоскливой», подчеркнув, что таких песен в эстрадном наследии десятки, а ничем особенным она не выделяется. По его мнению, песне просто повезло – она была в нужное время в нужном месте.

Что же, по мнению критика, сделало «3 сентября» культовой? Соседов утверждает, что всемирная известность пришла к композиции вовсе не из-за музыкальных достоинств, а благодаря социальным сетям, где молодежь подхватила простой мотив и превратила его в вирусный мем. Он напоминает, что до эры интернета песня, конечно, звучала, ее знали и даже иногда пели, но она не была событием. Именно «вторая жизнь», запущенная в соцсетях, сделала ее гимном первого осеннего дня. И если бы не этот цифровой импульс, как полагает критик, сегодня о ней уже почти забыли бы.

Последствия этого мнения для Шуфутинского, по словам Соседова, более чем очевидны: артист обязан своему ренессансу именно интернету. Благодаря мемам он получил вторую возможность удержаться на сцене, получать приглашения на корпоративы и оставаться на слуху у публики, которая изначально не воспринимала его творчество всерьез. Критик не отрицает, что исполнитель талантлив, но ставит под сомнение уникальность самого хита, утверждая, что его популярность – это скорее заслуга пользователей, вырвавших песню из забвения.

По мнению критика, «3 сентября» – это не шедевр, а удачный мем, который оказался сильнее музыкальной критики.

Ранее сообщалось, что «Третье сентября» — теперь законный бренд: Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак на главный хит Шуфутинского.