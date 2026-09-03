В больнице Каширы успешно прооперировали мужчину, которому болгаркой рассекло лицо

В учреждение на скорой доставили мужчину в состоянии геморрагического шока. В ходе работы болгаркой он повредил лицо и полость рта, в том числе слизистую и язык.

Пациента экстренно направили на операцию. В первую очередь, врачи перевязали подъязычную артерию, чтобы остановить потерю крови. После этого они обработали раны лица, языка и полости рта.

После операции мужчину перевели в отделение анестезиологии и реанимации. Там он получил инфузионно-трансфузионную терапию, чтобы восстановить объем крови. Также специалисты тщательно обследовали пациента и дополнительно выявили у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти и резцов. Затем мужчину перевели в травматологическое отделение.

Через две недели пациента в удовлетворительном состоянии выписали. Теперь его ждет амбулаторное лечение и восстановление.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников медицинской сферы и вручил им награды.