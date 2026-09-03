Семейный фильм «Я приду» выйдет в прокат в России в октябре

Полнометражный художественный фильм «Я приду» режиссера Булата Сабитова выйдет в широкий прокат в России 8 октября. Это семейная приключенческая история о близких, взрослении и связи поколений.

Фильм рассказывает о 16-летнем Тимофее, который сбегает из спецшколы, чтобы найти свою бабушку. В пути к нему присоединяется 8-летний Малек. Путешествие станет для героев испытанием и заставит иначе взглянуть на дружбу, семью, ответственность.

Ленту сняли в Татарстане при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Одну из главных ролей исполнила народная артистка республики Нина Калаганова.

Ранее картину представили на российских и международных кинофестивалях. Показы прошли в шести странах мира. В результате лента получила ряд наград, в том числе «Лучший национальный фильм для детей» на кинофестивале «Алтын минбар», «Лучший художественный фильм» на Майкопском кинофестивале и «Лучший полнометражный фильм» на фестивале «Будь!». Также она была признана лучшим полнометражным художественным фильмом X Феодосийского кинофестиваля.

Фильм имеет удостоверение национального фильма и включен в программу «Пушкинская карта». Возрастное ограничение: 12+