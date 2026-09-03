Школьников Подмосковья пригласили поучаствовать во всероссийской акции «Сокровища русского языка»

С 10 сентября по 15 октября 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Сокровища русского языка».

Цель акции — привить детям искренний интерес к изучению русского языка и напомнить о его ключевой роли в сохранении культурного кода.

Для участия в акции школьникам предлагается подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций: «Актерское мастерство», «Головоломка», «Авторское произведение».

Подать заявку можно в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ с 10 сентября по 15 октября 2026 года включительно.

По итогам акции эксперты выберут 100 наиболее интересных работ. Они будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.