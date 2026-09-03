Pegasus отменил рейсы в Москву: авиаюрист назвал причины

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление, которое в России восприняли не иначе как прямую угрозу национальной безопасности. Он объявил о начале кампании по блокированию воздушного пространства РФ, пообещав нарастить присутствие беспилотников в российском небе до такого уровня, что оно станет «полностью небезопасным» для гражданской авиации. В Кремле реакция последовала незамедлительно: президент Владимир Путин назвал эти слова «заявкой на государственный терроризм» и подчеркнул, что с террористами переговоров не ведут. На практике это означает, что любые попытки Киева реализовать озвученные планы будут встречать жесткий отпор, а дипломатический диалог по этому вопросу окончательно закрыт.

Однако, помимо политической риторики, у этой угрозы есть и сугубо практическое измерение — для российских пассажиров и авиакомпаний. Уже сейчас регулярные беспилотные атаки приводят к ограничениям на вылет и посадку в аэропортах, задержкам и переносам рейсов. И хотя пока непонятно, станет ли хуже или ситуация останется прежней, рынок отреагировал моментально. Уже на следующий день после заявления Зеленского турецкий лоукостер Pegasus Airlines отменил несколько рейсов в Москву. Однако, как пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей заслуженный адвокат России, бывший эксперт ИКАО Павел Герасимов, это связано не с политикой, а с чисто операционными причинами: у авиакомпании идет обновление парка — списывают старые Airbus A320-200, а новые A320neo находятся в лизинге у американских и ирландских компаний, которые по санкционным соображениям запрещают их эксплуатацию в России. Фактически, у Pegasus просто не осталось бортов, которые могут летать в РФ по текущему расписанию.

По его словам, для пассажиров отмененных рейсов есть и хорошая новость: им предложили перенести перелет или вернуть деньги. И это не жест доброй воли, а требование новых российских авиационных правил, действующих с 1 марта 2026 года. Герасимов разъяснил: при задержке вылета более чем на 30 минут или отмене рейса пассажир вправе без штрафов перебронировать билет или вернуть полную стоимость — это распространяется на все тарифы, включая невозвратные, и касается как международных, так и внутренних перевозчиков. С финансовой точки зрения россияне с бронями на предстоящие даты защищены: если улететь не получится из-за дронов или иных причин, деньги вернут.

Но есть и обратная сторона медали. Все эти риски авиакомпании уже заложили в стоимость билетов — они стали дороже. Пассажиры фактически платят за неопределенность, и это, по мнению эксперта, главная проблема. Единственные иностранные перевозчики, которые меньше всего подвержены этим проблемам, — китайские авиакомпании: их рейсы более продолжительные и осуществляются в московский авиаузел, где ограничения бывают редко.

Юрист резюмировал, что безопасность перелетов не пострадает — при наличии даже потенциальной угрозы БПЛА самолетам просто не дадут взлет. Основная опасность для пассажиров и авиакомпаний сегодня — это риски задержек и отмен, которые уже ударили по кошельку. Закон защищает право пассажира на возврат денег, но цена билетов выросла, и этот тренд, скорее всего, сохранится. Пока Киев угрожает небу, российские пассажиры платят за то, чтобы летать с оглядкой на дроны.

Ранее сообщалось, что туроператор сослался на несуществующий закон: скандал с возвратом 757 тыс. рублей.