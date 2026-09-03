Всероссийское тестирование по охране труда пройдет в октябре

Всероссийское тестирование по охране труда «Охрана труда и безопасность на работе — 2026» пройдет в рамках XI Всероссийской недели охраны труда в октябре. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

Тестирование стартует 7 октября в 12:00 по московскому времени. Подать заявку на участие в нем можно уже с 1 сентября. Тестирование позволит участникам получить независимую оценку своих знаний в сфере охраны труда.

Всероссийская неделя охраны труда проводится в целях привлечения внимания широкой общественности к вопросам охраны труда, популяризации культуры безопасного поведения и ответственного отношения к соблюдению требований охраны труда, а также в целях получения объективной информации об уровне осведомленности граждан в области охраны труда.

Подробная информация о тестировании доступна здесь.