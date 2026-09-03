Москва и Питер: минимальная продуктовая корзина составляет ₽2000 в неделю, но она вредна

Многие россияне искренне верят, что здоровое питание — это удел богатых, а бюджетный рацион неизбежно состоит из макарон, картошки и хлеба. Однако бизнес-консультант Сергей Маликов в интервью радио Sputnik решил разложить по полочкам реальную стоимость полезной продуктовой корзины и развеять мифы о ее недоступности.

По его расчетам, полноценный набор продуктов для здорового питания на одного взрослого человека на неделю обходится примерно в 3,5-5,5 тыс. рублей, но точная цифра сильно зависит от города проживания, выбора магазина и предпочтений по брендам. Оказывается, между «минимальным выживанием» и «правильным питанием» лежит пропасть в два с половиной раза, и эта разница — не просто цифры, а вопрос здоровья и качества жизни.

Чтобы понять, откуда берутся такие суммы, эксперт приводит конкретные расчеты. Если ориентироваться на классическую продуктовую корзину «по-простому» — без излишеств, с дешевым хлебом, картошкой и сахаром, — то средний чек по стране составляет около 8,1 тыс. рублей в месяц, или примерно две тысячи рублей в неделю. В Москве и Санкт-Петербурге эта планка поднимается до 2,5 тыс. рублей, а в небольших регионах опускается ниже. Но такой набор, предупреждает Маликов, невозможно назвать полезным: в нем нет качественного мяса, хорошей рыбы, свежих овощей и зелени. Это рацион выживания, а не питания для здоровья. Если же человек действительно хочет питаться по современным медицинским стандартам, то чек вырастает примерно вдвое, а то и в 2,5 раза.

Из чего складывается этот более дорогой, но правильный рацион? Основная статья расходов — белок: курица, индейка, мясо, яйца и рыба — на них уходит около двух тысяч рублей в неделю. Следом идут свежие овощи, зелень и фрукты, которые должны занимать половину тарелки, — это еще около полутора тысяч рублей. Молочные продукты: творог, сыр, натуральные йогурты обойдутся в 700–900 рублей. А вот полезные крупы (гречка, овсянка) и растительное масло стоят копейки: одной пачки или бутылки хватает более чем на месяц, так что их вклад в еженедельные траты минимален. Таким образом, переход от «дешевой» корзины к полноценному здоровому питанию — это не просто замена продуктов, а принципиально иная структура расходов, где акцент смещается с углеводов на белки и клетчатку.

Каковы же практические последствия этих расчетов? Для многих семей разница в две тысячи рублей в неделю (или восемь тысяч рублей в месяц) становится серьезным барьером, и они вынуждены выбирать между финансовой экономией и качеством питания. Это напрямую отражается на здоровье нации: хронические заболевания, ожирение, дефицит витаминов — все это следствие нехватки полноценных продуктов в ежедневном рационе. С другой стороны, понимание реальных цифр дает возможность грамотно планировать бюджет: например, сокращать расходы на вредные снеки и фастфуд, перераспределяя средства в пользу мяса и овощей. Эксперт подчеркивает, что правильное питание — это инвестиция, которая окупается снижением медицинских расходов и повышением качества жизни.

Итог, который формулирует Маликов, прагматичен: здоровая тарелка стоит дороже «простой» в 2–2,5 раза, и это не дань моде, а объективная реальность, продиктованная современными рекомендациями диетологов. Однако это не значит, что здоровое питание недоступно — скорее, оно требует осознанного подхода, приоритизации и, возможно, отказа от некоторых привычных, но пустых трат. Главное — не обманывать себя иллюзией, что можно питаться правильно на две тысячи рублей в неделю. Признание этой истины — первый шаг к тому, чтобы либо скорректировать бюджет, либо, по крайней мере, не ждать чудес от дешевого рациона.

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