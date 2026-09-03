«Нас не ждут»: туристка рассказала об отдыхе в Анапе, где люди якобы «ненавидят всех гостей»

Российская туристка из Москвы Татьяна, отдыхавшая в Анапе с сестрой-подростком, поделилась разочарованием от поездки. Свой пост в соцсетях, на который обратило внимание издание « 93.ru », она сопроводила фразой, что местные жители, по ее ощущениям, «ненавидят всех отдыхающих», и категорически не рекомендовала другим ехать в этот курорт.

По словам Татьяны, проблемы начались сразу после заселения в первый отель. Уставшая с дороги Татьяна хотела принять душ, но хозяйка сообщила, что воды нет. Позже она появилась, однако горячей воды хватило лишь на одного человека. При этом, по словам туристки, для мужа хозяйки, вернувшегося с работы, вода неожиданно нашлась. Это стало первым ударом, и россиянки решили не терпеть такое отношение целых две недели и съехали.

Следующее разочарование ждало на пляже: вода оказалась зеленоватой с тиной, а душевые кабинки на берегу отсутствовали. Тогда девушки отправились искать жилье в Большом Утрише, но свободных мест не оказалось. Пришлось вернуться в Анапу, где нашлась комната, однако хозяйка неожиданно решила поселить в ней своих родственников. Все эти неурядицы, по признанию Татьяны, удалось пережить только благодаря чувству юмора. Ради приличного пляжа им ежедневно приходилось ездить в Большой Утриш.

Туристка подчеркнула, что она много где бывала, но такого «ушата холодной воды» не получала нигде. В итоге она призвала соотечественников не ехать туда, где их не ждут, и назвала отдых в Анапе в этом году полным разочарованием.

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