Без нервов и без зуба: врачи предупредили о последствиях опасного тренда из Сети

В погоне за быстрым избавлением от зубной боли россияне все чаще обращаются к сомнительным средствам с маркетплейсов. Спреи и пасты, обещающие «убить нерв» в домашних условиях, набирают популярность, однако врачи бьют тревогу. Такие эксперименты не только не решают проблему, но и грозят серьезными осложнениями — от химических ожогов до полной потери зуба. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, чем опасна самодеятельная стоматология и какие методы предлагает современная медицина.

Спрей или плацебо: что скрывает состав

На интернет-площадках активно рекламируются спреи для удаления зубного нерва. По словам врача-стоматолога-микроскописта клиники DELFI CLINIC Кристины Масловой, китайские средства на основе растительных экстрактов (жимолость, мята, полынь) дают лишь временный охлаждающий эффект. «Убить нерв такой продукт не способен», — подчеркивает эксперт. Минимальное обезболивание лишь маскирует воспаление, приводя к усугублению проблемы.

Девитализирующая паста: ожог вместо результата

Помимо спреев, покупателям предлагают пасту «Девит» — препарат, ранее применявшийся в государственных поликлиниках. Однако, как поясняет Маслова, его использование требует профессиональных условий: точечного доступа к пульпе и полной очистки кариозной полости. В домашних условиях паста неизбежно попадет на десну или язык, вызывая химический ожог и некроз тканей. Врач категорически исключает безопасность такого метода вне кабинета стоматолога.

Современные протоколы лечения

Сегодня при пульпите мышьяковистые пасты уходят в прошлое. Современная стоматология позволяет обезболить зуб, удалить нерв и обработать каналы за одно посещение. В государственных клиниках старые методики иногда сохраняются из-за нехватки времени, но в частной практике это исключено.

Когда нерв удаляют, а когда сохраняют

Раньше глубокий кариес почти всегда заканчивался депульпацией. Сейчас врачи до последнего борются за «живой» зуб. Решение принимается на основе диагностики и жалоб пациента. Если боли нет, а на снимке изменений не видно, стоматолог накладывает лечебную прокладку и восстанавливает коронку.

Симптомы, при которых нерв придется удалить неизбежно:

Длительные ноющие боли, усиливающиеся вечером и ночью.

Невозможность обойтись без обезболивающих препаратов.

Хрупкость и коронки: последствия депульпации

Удаление нерва лишает зуб питания, делая его хрупким. По словам Кристины Масловой, такие зубы обязательно покрываются коронками. Без этой меры прогноз непредсказуем: разрушение может наступить через месяц или год.

«Ни один врач не знает, сколько прослужит такой зуб без защиты», — резюмирует стоматолог, настаивая на завершении лечения протезированием.

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