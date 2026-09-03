Арбузная диета: диетолог предупредила об опасности монодиеты

С приходом августа многие россияне традиционно устремляются на бахчи в поисках полосатого лакомства, а вместе с этим в моду входит так называемая арбузная диета — одна из самых простых, но и самых опасных монодиет.Казалось бы, что может быть безобиднее сочной ягоды, состоящей на 90% из воды? Однако за кажущейся легкостью скрываются серьезные риски, о которых важно знать каждому, кто соблазняется быстрым результатом на весах. В интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун предупредила: популярное увлечение есть только арбузы несколько дней подряд не только не помогает снизить вред для фигуры, но и может серьезно подорвать здоровье.

Почему арбузная монодиета так коварна? Лизун объясняет: арбуз — это крайне несбалансированный продукт. В нем мало клетчатки, практически нет белка и жиров, зато много жидкости и высокий гликемический индекс. Это означает, что сахар из арбуза быстро всасывается, провоцируя резкий скачок инсулина, а затем столь же резкое падение, что вызывает сильное чувство голода. При этом съесть арбуза легко очень много, так как он не дает длительного насыщения. Результатом такого переедания становятся вздутие, диарея, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. А главный обман — минус на весах, который вы увидите, будет не за счет жировой ткани, а за счет потери воды, и он окажется кратковременным. Как только вернетесь к обычному питанию, вес вернется с процентами, потому что организм, восприняв диету как голодание, включит режим экономии и постарается восполнить потери с запасом.

Последствия такого эксперимента могут быть самыми разными, и многие из них крайне неприятны. После окончания диеты возникает мощный компенсаторный голод, причем с тягой именно к калорийной, жирной пище — организм требует восполнить недостающие нутриенты. Кроме того, существуют категории людей, которым арбузная диета категорически противопоказана. Лизун называет пациентов с сахарным диабетом — высокий гликемический индекс может вызвать критическое повышение сахара. Людям с патологией почек арбуз создает колоссальную нагрузку на выделительную систему, а если есть мелкие камни, они могут сдвинуться и вызвать почечную колику. Не рекомендуется увлекаться арбузом и тем, кто страдает синдромом раздраженного кишечника и другими заболеваниями ЖКТ — вздутие и диарея могут усилить хронические проблемы.

Итог, к которому приходит диетолог, однозначен: у арбузной диеты нет никаких медицинских показаний, а риски для здоровья перевешивают любую гипотетическую пользу. Это не способ похудеть, а способ нарушить пищевой баланс, обмануть организм и навредить себе. Если уж есть арбуз, то только в качестве дополнения к полноценному рациону, а не как его единственную составляющую. И ни в коем случае не стоит сидеть на такой диете дольше одного дня — это уже не разгрузка, а опасный эксперимент.

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