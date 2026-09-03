Рекордный урожай не спас отечественное вино: эксперт рассказал, почему в среднем сегменте российского вина почти нет

Российские виноделы переживают сезон небывалого урожая: к концу августа в Краснодарском крае собрали уже пять тысяч тонн винограда, и это только начало-. Причина — аномально мягкое лето без изнуряющей жары, которое создало идеальные условия для вызревания ягоды. Казалось бы, рекордный урожай в связке с заградительными пошлинами на импорт — и российское вино вот-вот захватит полки магазинов. Однако реальность оказалась сложнее: отечественные производители парадоксальным образом проигрывают в самом массовом и емком сегменте рынка.

Почему так происходит, в эфире Общественной Службы Новостей объяснил заместитель генерального директора «SPAR-Калининград» Алексей Елаев. По его словам, в среднем ценовом сегменте российского вина практически нет. Хозяйства производят либо дешевое низкосортное вино, либо дорогое — дороже тысячи рублей за бутылку. А главная «золотая середина» — полка 400–700 рублей за бутылку — остается практически незанятой. Именно этот диапазон составляет основу массового потребительского спроса, и здесь безраздельно главенствуют иностранные вина — Португалия, Испания, Южная Америка, которые, несмотря на все пошлины, только наращивают объемы поставок.

Получается парадокс: государство создало для отечественных виноделов тепличные условия, освободив их от пошлинного бремени, но они не могут или не хотят заполнять самый емкий сектор рынка. В итоге импортные производители продолжают доминировать там, где российское вино могло бы стать доступным для массового покупателя. Елаев подчеркивает: возможности для рывка есть, но пока отечественные виноделы упорно не замечают эту нишу.

По его мнению, рекордный урожай — это лишь сырье, а не готовый успех. Российское виноделие пока существует в двух полярных мирах: дешевый ширпотреб и дорогой премиум. Средний сегмент, где сосредоточен основной покупательский спрос, остается отдан на откуп иностранцам. И пока эта структурная проблема не будет решена, даже самые щедрые урожаи и самые высокие пошлины не помогут российскому вину стать по-настоящему народным.

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