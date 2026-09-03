В Королеве на участке Нижнего Комитетского леса завершены работы по уборке неликвидной древесины

Работы проводились в рамках государственного задания ГАУ МО «Мособллес», в соответствии с приказом Комитета лесного хозяйства Московской области.



Важно отметить, что остатки древесины после проведения работ собраны в кучи и останутся в лесу для естественного перегнивания. Это регламентировано техническим заданием по санитарной очистке лесных насаждений.



Вниманию жителей: самостоятельно вывозить сложенные остатки древесины, а также забирать деревья и сучья запрещено законом. Все материалы, оставшиеся после санитарной уборки, не имеют статуса валежника.



Для тех, кто заинтересован в законном получении древесины, существуют три легальных способа:



Официальная покупка: граждане могут приобрести собранную неликвидную древесину через местное лесничество после заключения договора купли-продажи.



Бесплатный сбор валежника: закон разрешает собирать упавшие ветви и стволы, но только там, где не ведется официальная уборка.



Договор на заготовку для собственных нужд: Желающие могут подать заявление в лесничество через МФЦ или портал «Госуслуги» на получение разрешения на заготовку поврежденных деревьев.

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в:

▪️ Московский учебно-опытный филиал ГКУ МО «Мособллес» по телефону: 8 (498) 602-00-32 (доб. 326);

▪️ сектор экологии и санитарной очистки г.о. Королев по номеру: 8 (495) 512-00-07 (доб. 363).