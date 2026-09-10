Неизвестный пытался ограбить особняк Тарантино в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе полиция разыскивает преступника, который средь бела дня попытался проникнуть в особняк на Голливудских холмах. По предварительным данным, дом может принадлежать известному режиссеру Квентину Тарантино, сообщает газета New York Post (NYP).

Инцидент произошел в одном из престижных районов города. Мужчина в черной одежде забрался на второй этаж трехэтажного здания, расположенного над Малхолланд-драйв. Незваного гостя заметил садовник, который работал неподалеку.

Отмечается, что к моменту прибытия полицейского патруля злоумышленник успел скрыться. Правоохранители пока не выяснили, пропало ли что-то из дома. Также остается неясным, находился ли кто-то из жильцов в особняке в момент проникновения.

Тарантино — один из самых узнаваемых режиссеров современности, автор культовых картин «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки» и «Однажды в Голливуде».

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