У Майгурова появился неожиданный соперник на выборах главы СБР

Оружейник Батманов поспорит с Майгуровым за пост главы СБР
Специалист по работе с оружием Юрий Батманов стал кандидатом в президенты Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщил действующий глава федерации Виктор Майгуров.
«Буквально недавно Юрий Батманов, который работает у нас механиком, оружейником, был выдвинут сахалинской организацией», — сказал Майгуров.
48-летний Батманов становился призером чемпионата Европы. Он является отцом известной российской биатлонистки Анастасии Томшиной.
Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 10 июня. Кандидатуру Виктора Майгурова поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Трехкратный чемпион мира и призер Олимпийских игр Майгуров возглавляет СБР с июля 2020 года.