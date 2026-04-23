«У меня как у президента»: Виктория Боня сравнила себя с Путиным из-за большого количества сообщений

Телеведущая и блогер Виктория Боня, которая недавно записала 18-минутное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, затронув в нем острые социальные проблемы россиян, продолжает активно вести свою информационную кампанию, пишет The Voice. На этот раз она обратилась к мужской аудитории, заметив, что количество ее подписчиков-мужчин значительно выросло и теперь ей приходит огромное множество сообщений, что, по ее словам, очень утомительно.

В своей привычной ироничной манере Боня сравнила себя с президентом, отметив, что у нее «как у президента, только проблем гораздо меньше».

«Я по привычке все время говорю: "Девочки, девочки". Где-то месяц назад я думала, что у меня так мало мужчин — 75% женской аудитории, 25% мужской. А сейчас я смотрю, у меня так выросла мужская аудитория, в процентном соотношении», — сообщила Боня.

Однако, похоже, даже эта легкая ирония не смогла скрыть реальной усталости модели от происходящего. Виктория опубликовала еще одно видеообращение, в котором извинилась перед своими подписчиками за то, что ее блог, который изначально был развлекательным, превратился в место политических и социальных разборок. Она заявила, что хочет немного отдохнуть и поэтому на предстоящие выходные просто выключит телефон, чтобы побыть в тишине и перезагрузиться.

Напомним, после обращения к президенту Боня столкнулась с резкой критикой и даже оскорблениями со стороны некоторых публичных лиц. В частности, телеведущий Владимир Соловьев, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов и дизайнер Артемий Лебедев позволили себе нелестные высказывания в ее адрес.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин встал на защиту Виктории Бони, которую оскорбил телеведущий Владимир Соловьев.