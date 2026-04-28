«У нас даже денег не было…». Анастасия Волочкова рассказала, как незнакомец оплатил ее поездку на конкурс

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости поделилась воспоминаниями о трудностях в начале своего творческого пути. Выяснилось, что в юности она не могла отправиться на профильный конкурс из-за нехватки средств, однако судьбоносная встреча её матери с посторонним человеком всё изменила.

Балерина пояснила, что денег на поездку не было совсем, но золотая медаль была ей необходима. Её мать отправилась в кассы «Аэрофлота» в Петербурге и просила сделать скидку для артистов балета, объясняя, насколько важно для дочери победить. Эти слова услышал незнакомец. Как с иронией заметила Волочкова, мужчина поинтересовался, неужели у них действительно нет средств отправить ребёнка, раз мать так страстно и эмоционально всё рассказывает.

Женщина честно призналась, что целиком оплатить поездку не получается, но для юной танцовщицы ключевая задача — именно победа, а не просто участие. После этого незнакомец принял решение помочь.

«Возможно, позже этот человек узнал, что я — та самая Анастасия Волочкова, но он не объявлялся», — резюмировала артистка.

