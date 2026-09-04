«У нас настоящая любовь»: Ольга Серябкина показала редкое фото с мужем

41-летняя бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина редко радует поклонников семейными фотографиями, но на этот раз сделала исключение. Певица опубликовала откровенные снимки, сделанные вместе с мужем, 38-летним бизнесменом Георгием Начкебия, передает VOICE. Пара покинула шумный город и отправилась на природу, где посетила русскую баню.

На фотографиях Георгий позировал с обнаженным торсом, в шляпе и банном полотенце. Ольга, в свою очередь, предстала в раздельном черном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Подписчики уже оценили смелость пары и их умение наслаждаться друг другом.

Фото: [ соцсети ]

«Сегодня пошли в баню вдвоем. Никого, только лес, мы и баня», — подписала снимок написала певица.

Серябкина и Начкебия состоят в браке с 2020 году, а 20 ноября 2021 года артистка родила сына. Ольга признавалась, что семья для нее — главная ценность, и она старается находить время для мужа и ребенка, несмотря на плотный рабочий график.

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