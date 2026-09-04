В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В пятницу, 4 сентября, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве – I класс, в Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
В предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +13-20 градусов, ночью – +9-15. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
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